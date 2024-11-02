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        Bursa'da önce traktöre ardından minibüse çarpan motosikletli ağır yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde önünde seyreden traktöre çarptıktan sonra karşı yönden gelen minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 22:19 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:24
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        Bursa'da önce traktöre ardından minibüse çarpan motosikletli ağır yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde önünde seyreden traktöre çarptıktan sonra karşı yönden gelen minibüsle çarpışan motosikletli ağır yaralandı.

        Orhangazi'den İznik Gölü istikametine seyir halinde olan Ahmet Ü. (29) idaresindeki 16 BIK 739 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden sürücüsü belirlenemeyen 77 ABF 976 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli daha sonra karşı yönden gelen İ.K. (33) idaresindeki 16 BCU 031 plakalı minibüse çarparak ağır yaralandı.

        Ahmet Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, motosikletlinin çarpmasının ardından olay yerinden kaçan ve daha sonra yol kenarında bir iş yerine traktörü bırakıp kaçan sürücüsüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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