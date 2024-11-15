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        Bursa'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 23:10 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:21
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        Bursa'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Mahmut K. (59) yönetimindeki 34 DDA 53 plakalı hafif ticari araç, İnegöl-Domaniç kara yolunda karşı yönden gelen Sertan O. (35) idaresindeki 43 US 163 plakalı tır ile çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ülker K. (58), Fadime K. (36), Beyza K. (17), İsmail K. (35) ve Yağmur K. (12) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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