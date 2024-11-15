Bursa'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ülker K. (58), Fadime K. (36), Beyza K. (17), İsmail K. (35) ve Yağmur K. (12) yaralandı.

Mahmut K. (59) yönetimindeki 34 DDA 53 plakalı hafif ticari araç, İnegöl-Domaniç kara yolunda karşı yönden gelen Sertan O. (35) idaresindeki 43 US 163 plakalı tır ile çarpıştı.

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