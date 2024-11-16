Bursa'da halk otobüsünde bıçaklanan kadın tedavi altına alındı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülay K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kent içi toplu taşımada kullanılan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

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