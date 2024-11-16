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        Bursa'da halk otobüsünde bıçaklanan kadın tedavi altına alındı

        Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 23:16 Güncelleme: 16.11.2024 - 23:24
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        Bursa'da halk otobüsünde bıçaklanan kadın tedavi altına alındı
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        Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı.

        Kent içi toplu taşımada kullanılan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

        Erkek yolcu, Gülay K'yi bacağından bıçakladıktan sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde otobüsten inip kaçtı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülay K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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