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        Bursa'da iplik fabrikasında kimyasal tepkimeden etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan fazla işçi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:56
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        Bursa'da iplik fabrikasında kimyasal tepkimeden etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir iplik fabrikasında yaşanan kimyasal tepkime nedeniyle 10'dan fazla işçi tedavi altına alındı.

        Gölyolu Harmansazı mevkisindeki yün iplik fabrikasının boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal tepkime meydana geldi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Tepkime nedeniyle dumanla kaplanan fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 10'u aşkın işçi, Orhangazi Devlet Hastanesi ve Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fabrikada bugün çalışmaya ara verildiği, ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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