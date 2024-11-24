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        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu:

        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hangi ülke milletini siyasete katabilmiş ve milleti de siyaseti destekleyerek bir siyasi iklim oluşturabilmişse asıl zenginliği yakalamış ülkelerin onlar olduğunu görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:59 Güncelleme: 24.11.2024 - 22:10
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        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin İnegöl ilçe kongresinde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Hangi ülke milletini siyasete katabilmiş ve milleti de siyaseti destekleyerek bir siyasi iklim oluşturabilmişse asıl zenginliği yakalamış ülkelerin onlar olduğunu görüyoruz." dedi.

        Ala, İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti İnegöl 8. Olağan İlçe Kongresi'ne, hafta sonu fedakarlık yapıp katılanlara teşekkür etti.

        Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Ala, "Bugün aynı zamanda öğretmenler günü, bize bir harf öğretenin 40 yıl kölesi oluruz diyen anlayıştan geliyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Onlara minnettar olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

        Milletin siyasete katılmasının önemine dikkati çeken Ala şöyle konuştu:

        "Bugün burada bulunan kardeşlerim, pazar günü olmasına rağmen, evinizde oturmak, komşularla muhabbet etmek varken, buraya gelerek siyasete katkıda bulunuyorsunuz, ülke yönetimine destek veriyorsunuz. Ülkenin daha iyiye gitmesi için, siyasi iklimin bahar olması için gayret sarf ediyorsunuz. Her birinize, özellikle hanımefendilere şükranlarımı sunuyorum. İşimiz gereği, sizin verdiğiniz yetki icabı, dünyanın birçok ülkesine gidiyoruz veya onları ülkemize davet ediyoruz. Gördüğüm şey şudur; hangi ülke milletini siyasete katabilmiş ve milleti de siyaseti destekleyerek bir siyasal iklim oluşturabilmişse asıl zenginliği yakalamış ülkeler onlardır. Bunu sağlayabilmek o kadar önemli ki keşke Suriye de bunu sağlayabilseydi. Milletini bir araya getirseydi, siyasetini destekleyebilseydi. Gençler, kadınlar ve beyler siyasette, ülkelerine katkıda bulunabilselerdi, sokaklarda birbirlerini yok edeceklerine, ülkeyi tarumar edeceklerine keşke böyle bir araya gelmelerini sağlasalardı ve ülkelerini yönetselerdi, bu duruma düşmezlerdi."

        Ala, AK Parti iktidara geldiğinden beri siyasi istikrarın değişmediğini vurgulayarak, "Dünyanın gözü önünde canlı yayınlar yaparak kardeşlerimizi Gazze'de katlediyorlar. Orada bir soykırım suçu işleniyor. Bizim de davasına müdahil olduğumuz uluslararası ceza mahkemesi oranın yönetimindeki Natenyahu canisini ve eski milli savunma bakanlarını mahkum etti ve tutuklama kararı çıkardı. Biz de bu davaya müdahiliz." dedi.

        Ala, bu insanlık suçunun insanlığın gözü önünde işlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu katliamlar, canilikler, haysiyet kırıcı şeyler naklen insanlığın gözü önünde işlenirken uluslararası kuruluşlar da tamamen çökmüştü. Bu kararla biraz yaşama emareleri ortaya çıktı, biz de bunu sonuna kadar destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de o haritayı göstererek, dünyanın gözünün içine baka baka Filistin davasının altını neden kalın çizgilerle çizdiğini daha iyi anlıyoruz. Şimdi o büyük problemi yaşıyoruz, geldiler Lübnan'a, Suriye'ye saldırdılar. Halep, bizden 30-40 kilometre aşağıdaki bölgelere saldırdı İsrail. Onun için burada sınırımızın hemen ötesinde bir ahlaksız saldırı ve savaş yürütülüyor. Rusya ve Ukrayna savaşı hemen kuzeyimizde, orada da şimdi füzeler savaşına dönmeye başladı daha yeni. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bütün Avrupa ve dünya."

        Kongreye, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çok sayıda partili katıldı.

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un da konuşma yaptığı, tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Mustafa Durmuş yeniden seçildi.

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