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        Uludağ yamaçlarının kıvrımlı yolları beyaza büründü

        Uludağ'da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle virajlı yollar eşsiz manzaralar oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:47
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        Uludağ yamaçlarının kıvrımlı yolları beyaza büründü
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        Uludağ'da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle virajlı yollar eşsiz manzaralar oluşturdu.

        Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

        Uludağ, kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yollarıyla dikkati çeken bir görünüme kavuştu.

        Zirveye doğru çıkan kıvrımlı yollarla bütünleşen Uludağ'ın, resim tablolarını andıran manzarası dronla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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