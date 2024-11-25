Uludağ yamaçlarının kıvrımlı yolları beyaza büründü

Uludağ, kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yollarıyla dikkati çeken bir görünüme kavuştu.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

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