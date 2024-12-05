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        Bursa'da fidanlığa devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde fidanlığa devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:01
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        Bursa'da fidanlığa devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde fidanlığa devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Erhan A. idaresindeki 54 H 4208 plakalı otomobil, Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde yolun yaklaşık 2 metre aşağısındaki fidanlığa devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilden yaralı çıkarılan iki kişi, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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