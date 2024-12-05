Bursa'da fidanlığa devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde fidanlığa devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde fidanlığa devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Erhan A. idaresindeki 54 H 4208 plakalı otomobil, Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde yolun yaklaşık 2 metre aşağısındaki fidanlığa devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden yaralı çıkarılan iki kişi, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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