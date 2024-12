TOFAŞ, lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor

MUSTAFA BİKEÇ - TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, bu sezon hem lig hem de Avrupa'da sergilediği başarılı performansla göz dolduruyor.

Bursa temsilcisi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 8, FIBA Avrupa Kupası'ndaki 7 karşılaşmasını kazanarak 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yalovaspor Basketbol, Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa, Aliağa Petkim ve Manisa Basket ile oynadığı maçlardan galip ayrıldı.

- Orhun Ene: "Her takımı yenebilecek güçteyiz"

Orhun Ene, her maçı kazanmak isteyen bir takım oluşturduklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendi gücümüzün farkındayız ama en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen sezon kaliteli bir takım olmamıza rağmen özellikle savunma tarafında bu kimyayı oluşturamamıştık. Onun için bu sezon her maçı kazanmak isteyen bir TOFAŞ var. Bugün 'Şu hedefi alırız' diyebilecek konumda bir takım değiliz. Biz Avrupa Ligi takımı değiliz. Bizden iyi kadrolar olduğunun farkındayız ama biz de kaybetmek istemeyen, her maçı kazanmak isteyen bir kadroyuz. Bizim 10 değil, 6 yabancımız var. Sakatlık yaşamazsak, bu enerjimizi koruyabilirsek her takımı yenebilecek güçteyiz."