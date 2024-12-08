Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Nazlı Çisil Güngör
TOFAŞ: Reed 26, Perez 15, Yiğitcan Saybir 16, Pasecniks 5, Obrien 4, Trifunovic 4, Berk Demir 3, Bankston 4, Cem Küçüközkan, Özgür Cengiz
Anadolu Efes: Beaubois 5, Hollatz, Ercan Osmani 8, Oturu 8, Erkan Yılmaz 3, Nwora 17, Bryant 16, Rıdvan Öncel 5, Smits 2, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu
1. Periyot: 18-17
Devre: 39-40
3. Periyot: 59-54
BURSA
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