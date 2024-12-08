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        Bursa'da Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:45 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:57
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        Bursa'da Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
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        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

        Kent merkezinde çeşitli noktalarda toplanan gruplar, Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

        Suriye, Filistin ve Türk bayrakları açan gruplar, tekbirler getirerek Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

        Meydanda aileleri ve çocuklarıyla slogan atanlar, sevinç gösterisinde bulundu.

        Emniyet güçleri de gösteriler sırasında kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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