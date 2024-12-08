Bursa'da Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.
Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bursa'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.
Kent merkezinde çeşitli noktalarda toplanan gruplar, Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Suriye, Filistin ve Türk bayrakları açan gruplar, tekbirler getirerek Esed rejiminin devrilmesini kutladı.
Meydanda aileleri ve çocuklarıyla slogan atanlar, sevinç gösterisinde bulundu.
Emniyet güçleri de gösteriler sırasında kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.
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