Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Ünal Oğuzhan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Yiğit Yıldız, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Muhammet Ertuğrul, Süleyman Ensar Turna)
İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar, Mejias (Muhammed Aray, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hakan Kocal, Yiğit Savaş Kaplan)
Setler: 30-32, 25-21, 25-17, 17-25, 8-15
Süre: 157 dakika (54, 34, 30, 25, 14)
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