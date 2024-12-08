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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 22:06 Güncelleme: 08.12.2024 - 22:06
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol

        Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Sıla Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)

        Zerenspor: Şeyma Aslan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Fabris (Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina, Uzelac)

        Setler: 24-26, 22-25, 25-27

        Süre: 95 dakika (31, 29, 35)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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