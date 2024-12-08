Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Özkan Erol
Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Sıla Zeynep Yaşar, Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz, Firdevs Kiremitçi, Ezgi Uludağ, Gizem Türegün)
Zerenspor: Şeyma Aslan Küçükaslan, Kübra Akman, Malinov, Mihajlovic, Fatma Beyaz, Fabris (Gülçin Doğan, Hilal Kocakara, Kochurina, Uzelac)
Setler: 24-26, 22-25, 25-27
Süre: 95 dakika (31, 29, 35)
BURSA
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.