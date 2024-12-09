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        Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 09:04 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:47
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        Bursa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'nde, Muhammed Ali Kılıç (18) idaresindeki 16 AUF 734 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 26 ACS 404 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Hastanede tedavi altına alınan sürücünün ayağında kırık olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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