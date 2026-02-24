Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, şehit Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesinde 2020'de şehit olan Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz, şehit Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mersin'in Mut ilçesinde 2020'de şehit olan Samet Çaldır'ın ailesiyle iftar yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 2020'de Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Er Samet Çaldır'ın Karapınar Mahallesi'ndeki aile evine misafir oldu.

        İftarını şehit ailesiyle birlikte yapan Yılmaz, şehidin oğlu Abdulsamet Çaldır ile sohbet etti.

        Şehit babası Zülküf Çaldır, Başkan Oktay Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir hafta önce rüyamda Cumhurbaşkanımızı görmüştüm. Evimize misafirliğe gelmişti, uzun uzun konuştuk. Sonra da siz geldiniz Başkanım." ifadesini kullandı.

        Şehit babasının gördüğü rüya karşısında duygulandığını aktaran Yılmaz da şunları kaydetti:

        "Siz rüyayı gördünüz, ardından da biz çıkıp geldik. Demek ki sizleri ziyaret etmek için Rabbim bizleri görevlendirmiş. Şehitlerimiz vatanımızın, bayrağımızın ve birliğimizin teminatıdır. Şehitlerimizin emaneti olan aileleri de bizim başımızın tacıdır. Ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Rabbim geride kalanlara sabırlar versin. Şehidimizin evladının bahtını açık etsin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Kapımız da gönlümüz de size daima açık. Ne zaman isterseniz, o kapıyı vurmadan içeri girebilirsiniz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!

        Benzer Haberler

        İki arkadaşın kurduğu platform Bursa'nın belleğine dönüştü
        İki arkadaşın kurduğu platform Bursa'nın belleğine dönüştü
        BTSO meslek komiteleri inşaat sektörünün nabzını tuttu
        BTSO meslek komiteleri inşaat sektörünün nabzını tuttu
        Bursa'da film gibi zehir baskını...Dilenci kılığındaki polis kapıyı açtırdı
        Bursa'da film gibi zehir baskını...Dilenci kılığındaki polis kapıyı açtırdı
        İznikli minikler Ramazan akşamlarında buluşuyor
        İznikli minikler Ramazan akşamlarında buluşuyor
        Bursa Emniyeti'nden uyuşturucuya geçit yok, zehir taciri yakalandı
        Bursa Emniyeti'nden uyuşturucuya geçit yok, zehir taciri yakalandı
        Bursa'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan yağma hükümlüsü yakalandı
        Bursa'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan yağma hükümlüsü yakalandı