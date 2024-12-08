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        TOFAŞ- Anadolu Efes: 77-70

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Nazlı Çisil GüngörTOFAŞ: Reed 26, Yiğitcan Saybir 16, Alex Perez 15, Pasecnıks 5, O'Brien 4, Bankston 4, Trifunovic 4, Berk Demir 3 ANADOLU EFES: Nwora 17, Bryant 16, Oturu 8, Ercan Osmani 8, Poirier 6, Beaubois 5, Rıdvan Öncel 5, Erkan Yılmaz 3, Smits 21'İNCİ PERİYOT: 18-17DEVRE: 39-403'ÜNCÜ PERİYOT: 59-54Türkiye Basketbol Ligi'nin 9'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 77-70'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 23:54 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:54
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        TOFAŞ- Anadolu Efes: 77-70
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Nazlı Çisil Güngör

        TOFAŞ: Reed 26, Yiğitcan Saybir 16, Alex Perez 15, Pasecnıks 5, O'Brien 4, Bankston 4, Trifunovic 4, Berk Demir 3

        ANADOLU EFES: Nwora 17, Bryant 16, Oturu 8, Ercan Osmani 8, Poirier 6, Beaubois 5, Rıdvan Öncel 5, Erkan Yılmaz 3, Smits 2

        1’İNCİ PERİYOT: 18-17

        DEVRE: 39-40

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-54

        Türkiye Basketbol Ligi'nin 9'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 77-70'lik skorla mağlup etti. TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'ndaki 7, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki 9 karşılaşmasını kazanarak resmi maçlardaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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