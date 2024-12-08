TOFAŞ- Anadolu Efes: 77-70
SALON: TOFAŞHAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Nazlı Çisil GüngörTOFAŞ: Reed 26, Yiğitcan Saybir 16, Alex Perez 15, Pasecnıks 5, O'Brien 4, Bankston 4, Trifunovic 4, Berk Demir 3 ANADOLU EFES: Nwora 17, Bryant 16, Oturu 8, Ercan Osmani 8, Poirier 6, Beaubois 5, Rıdvan Öncel 5, Erkan Yılmaz 3, Smits 21'İNCİ PERİYOT: 18-17DEVRE: 39-403'ÜNCÜ PERİYOT: 59-54Türkiye Basketbol Ligi'nin 9'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 77-70'lik skorla mağlup etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Nazlı Çisil Güngör
TOFAŞ: Reed 26, Yiğitcan Saybir 16, Alex Perez 15, Pasecnıks 5, O'Brien 4, Bankston 4, Trifunovic 4, Berk Demir 3
ANADOLU EFES: Nwora 17, Bryant 16, Oturu 8, Ercan Osmani 8, Poirier 6, Beaubois 5, Rıdvan Öncel 5, Erkan Yılmaz 3, Smits 2
1’İNCİ PERİYOT: 18-17
DEVRE: 39-40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-54
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 77-70'lik skorla mağlup etti. TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'ndaki 7, Türkiye Basketbol Ligi'ndeki 9 karşılaşmasını kazanarak resmi maçlardaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.
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