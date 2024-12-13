BBDSO "İsmet İnönü Anısına" konseri düzenledi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "İsmet İnönü Anısına" konserinde piyanist Emre Şen'i konuk etti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "İsmet İnönü Anısına" konserinde piyanist Emre Şen'i konuk etti.
BBDSO, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) "İsmet İnönü Anısına" konseri verdi.
Naci Özgüç şefliğinde verilen konserde, sahne alan solist Emre Şen, "Piyano Konçertosu No: 2" ve "Senfoni No: 3" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda şef ve solist , Bursalı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.
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