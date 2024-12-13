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        BBDSO "İsmet İnönü Anısına" konseri düzenledi

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "İsmet İnönü Anısına" konserinde piyanist Emre Şen'i konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 00:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 00:01
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        BBDSO "İsmet İnönü Anısına" konseri düzenledi
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "İsmet İnönü Anısına" konserinde piyanist Emre Şen'i konuk etti.

        BBDSO, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) "İsmet İnönü Anısına" konseri verdi.

        Naci Özgüç şefliğinde verilen konserde, sahne alan solist Emre Şen, "Piyano Konçertosu No: 2" ve "Senfoni No: 3" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

        Gecenin sonunda şef ve solist , Bursalı sanatseverlerce uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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