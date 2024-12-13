BBDSO "İsmet İnönü Anısına" konseri düzenledi

Naci Özgüç şefliğinde verilen konserde, sahne alan solist Emre Şen, "Piyano Konçertosu No: 2" ve "Senfoni No: 3" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "İsmet İnönü Anısına" konserinde piyanist Emre Şen'i konuk etti.

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