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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:10 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:12
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        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Jandarma ekipleri, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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