Bursa'da kaçak kazı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 6 kişi ile arsa sahibi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde M.A'ya ait olan ve başka kişilere kiraya verdiği bir arsada kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine operasyon yapan ekipler, kazı yaptıkları sırada A.D, H.Y, A.Y, Y.C, H.S. ve S.G'yi suçüstü yakaladı.