Otomotiv endüstrisi ocak ayında 3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye otomotiv endüstrisi geçen ay 3 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektörün geçen ay yaptığı ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 14,2 pay alan otomotiv sektöründe en fazla dış satım, 1 milyar 257 milyon dolarlık ihracatla "tedarik endüstrisi" grubunda gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla ocakta binek otomobiller ihracatı yüzde 23 artarak 951 milyon dolara, otobüs minibüs midibüs dış satımı yüzde 22 artışla 196 milyon dolar oldu.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 444 milyon doları buldu, çekici ihracatı ise yüzde 39 geriledi.

- En fazla ihracat Almanya'ya

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satımda geçen senenin ocak ayına göre yüzde 2,5 artış yaşandı. Önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 26, ABD'ye yüzde 23, Romanya'ya yüzde 50, İspanya'ya yüzde 42'lik ihracat artışları dikkati çekti.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 38, Fransa'ya yüzde 42, İspanya'ya yüzde 81, Slovenya'ya yüzde 126, Belçika'ya yüzde 107 ihracat artışı görüldü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunda Almanya'ya yüzde 413, İspanya'ya ise yüzde 517 ihracat artışı yaşandı.

Otobüs minibüs midibüs ürün grubunda ise Almanya'ya yüzde 49, Fransa, Sırbistan ve Polonya'ya üç haneli artışlar kaydedildi.

Otomotivde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya 462 milyon dolarlık ürün gönderildi. İkinci büyük pazar olan Birleşik Krallık'a geçen senenin ocak ayına göre yüzde 1 düşüşle 330 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Fransa'ya ihracat yüzde 20 artışla 325 milyon dolar olurken, İspanya'ya yüzde 48, ABD'ye yüzde 30, Slovenya'ya yüzde 21, Romanya'ya yüzde 47, Yunanistan'a yüzde 81 ihracat artışı kaydedildi.