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        Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa'da konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 23:29 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:44
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        Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa'da konser verdi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi.

        "Caz Pazarı" temasıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Gecede sahne alan Dilek Türkan, Türk Halk Müziği'nin önde gelen ozanlarından Aşık Veysel ve Aşık Mahzuni Şerif'in eserlerini seslendirdi.

        Türkan ve orkestranın seslendirdiği "Önce Gözlerin Terk Etti Beni" adlı eser Bursalı müzikseverlerden beğeni kazandı.

        Konser sonunda müzikseverleri selamlayan Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan, uzun süre alkışlandı.

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