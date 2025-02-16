Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan Bursa'da konser verdi

Türkan ve orkestranın seslendirdiği "Önce Gözlerin Terk Etti Beni" adlı eser Bursalı müzikseverlerden beğeni kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da zaman, sanat zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi.

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