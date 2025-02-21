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        Bursa'da hobi bahçesindeki cinayete ilişkin karar açıklandı

        Bursa'da hobi bahçesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:26
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        Bursa'da hobi bahçesindeki cinayete ilişkin karar açıklandı
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        Bursa'da hobi bahçesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Furkan Gazi, olayda yaralanan Deniz Kiraz, hayatını kaybeden Ercan Bayram ve Ertan Şabbaz'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Önceki savunmalarını tekrar eden sanık, "Olay yerine gitmemeliydim, çok pişmanım." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, maktul Bayram ve Şabbaz'a yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

        Olayda yaralanan Deniz Kiraz'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılan sanığa, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan ise 1 yıl hapis cezası verildi.

        - Olay

        Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi yakınındaki hobi bahçelerinde 2022 yılının aralık ayında meydana gelen olayda, sohbet eden Ertan Şabbaz, Ercan Bayram ve Deniz Kiraz'ın yanına gelen Furkan Gazi, bu kişilere tabancayla ateş etmişti.

        Şabbaz ve Bayram olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Kiraz ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Cesetler, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrasında aracıyla kaçan Furkan Gazi'yi Yalova'da yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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