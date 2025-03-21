Bursa'da karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Bursa'da, aralarındaki tartışma sırasında otomobilden inip kaçmaya çalışan eşini bıçakla öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Bursa'da, aralarındaki tartışma sırasında otomobilden inip kaçmaya çalışan eşini bıçakla öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakkı Koca (55), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Olayı tasarlamadığını öne süren sanık, pişman olduğunu kaydetti.
Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
- Olay
Hakkı ve eşi Leyla Koca (45), Nilüfer ilçesinde 31 Ağustos 2023'te otomobille seyir halindeyken aralarında tartışma çıkmıştı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan Leyla Koca'nın peşinden koşan Hakkı Koca, yol kenarında eşini bıçaklamış, hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın kurtarılamamıştı.
Olaydan 3 ay önce eşiyle katıldıkları televizyon programında tartıştıkları ortaya çıkan Hakkı Koca tutuklanmıştı.
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