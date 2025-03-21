Bursa'da karısını bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hakkı Koca (55), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

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