AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da partisinin bayramlaşma programında konuştu:

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Bayramlaşma Programı'nda, siyasetin bir ülkenin meselelerini, problemlerini en az maliyetle çözmenin yolu olduğunu, kavga etmeden, gürültü çıkarmadan, konuşarak, kelimelerle bir ülkeyi inşa etmenin adı olduğunu söyledi.



Siyasetin diyalogla, müzakereyle, tartışarak bir yol açmanın adı olduğunu, bunu başaran ülkelerin ilerlediğinin en güzel örneğinin de Türkiye olduğunu belirten Ala, "Bunları başaramayan ülkelerin halini görüyoruz. Bunların gelişmişi ya da gelişmemişi fark etmiyor. Biz, birçok sorunu bölgemizde, ülkemizde kardeşlik duyguları içerisinde, siyaset yoluyla çözüp yola devam ederken çevrenize, dünyaya bir bakın, dünya kuralsızlık dönemine girdi. Öngörülemezlik, politika oldu. Hiçbir kural tanınmıyor." diye konuştu.



Efkan Ala, gücü olanın hiçbir adalet duygusuna sahip olmadan, gücün kurallarını belirleyeceği bir dünya inşa etmeye çalıştığını aktararak, şöyle konuştu:



"Kuralların, adaletin gücü sınırlandırdığı, yönlendirdiği bir dünyaya 'elveda' diyor insanlık. Büyük sorunlar yaşanıyor. Bunların en önemli kısımları da bölgemizde yaşanıyor. Bölgemizde gücü eline geçirdiğini düşünen küresel aktörler ve genel bölgedeki aktörler bir arada saldırıyı bir sorun çözme yöntemi olarak dünyaya tanıtmaya çalışıyorlar ve hiçbir kural yok. Gazze'de olup bitene baktığımız zaman insanlığın bugüne kadar ahlaki, insani olarak biriktirdiği kuralların yerle bir edildiği bir coğrafya görüyoruz. Bu kural tanımazlık, uluslararası kuruluşları da yok etti. Hiçbir uluslararası kuruluş, üzerine düşeni yapamıyor.



Biz, uluslararası kuruluşların, ilişkilerin, diplomasinin ne kadar büyük sorunlara aslında şiddete, saldırıya başvurmadan çözebildiğini gösterdik, gösteriyoruz. Somali'de ülkeler çatışmanın eşiğinden döndü. Bunu döndüren, diplomasiyi en etkili kullanan Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Libya'da daha büyük sorunlar ortaya çıkacaktı. Bunu engelleyen politikanın adı, Türkiye'nin ortaya koyduğu politika oldu. Kafkaslarda 30 küsur yıldır çözülemeyen Karabağ sorunu, yine Türkiye'nin ilişkileriyle daha da büyümeden, çok kısa bir dönemde, 44 günde, güç kullanarak ama sınırlı kullanarak ama insanlığa vereceği zararı en aza indirerek çözüldü, çözülüyor."



Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunda en etkili inisiyatifi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığını hatırlatan Ala, "İran, ABD ve İsrail çatışmasında ve savaşında da inanın Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Türkiye çok etkili bir biçimde süreci yönetti, yürüttü, inisiyatif aldı." diye konuşu.



- "Türkiye'yi siyasetin ve uluslararası diplomasinin merkezi haline getirdik"



Ala, içeride ve dışarda adaletin, hukukun, öngörülebilirliğin hakim olmasını arzu ettiklerini anlatarak, "Türkiye'yi siyasetin ve uluslararası diplomasinin merkezi haline getirdik. Bölgenin doğal kaynak, petrol bakımından en az varlığa sahip ülkesi olarak o petrol, doğal gaza sahip ülkelerin ortasında istihkam ve güven adası olarak ülkeyi yönetiyor ve hedeflerine doğru taşıyoruz." ifadesini kullandı.



Efkan Ala, bu ateş çemberi içerisinde Türkiye'yi geleceğe taşıdıklarını, bunu devam ettirmek için sorunları çözen, fırsatlara odaklanan ülke ve bölge olması için çalıştıklarını, "Terörsüz Türkiye" projesinin bu konudaki en önemli çalışmalardan olduğunu dile getirdi.



"Terörsüz Türkiye" projesinde kadar haklı olduklarının şimdi daha iyi anlaşıldığına dikkati çeken Ala, şunları kaydetti:



"Başladığımızda bazı tereddütler vardı, 'Ne yapıyorlar bunlar?' diye. Herhalde artık o tereddütleri ve karşı duruşları, hiç kimse ortaya koyabilecek durumda değil, bölgemizde olup biteni gördükten sonra. Türkiye içerisinde de bölgede de terörsüz ve sorunlarını çözebilen ülke ve bölge inşası için çalışıyoruz. Dünyada da uluslararası kuruluşların adil biçimde etkili olmalarını sağlayan bir dış politikayı üstüne basa basa uygulamaya çalışıyoruz."



Ala, dünyanın barışa, huzura ihtiyacı olduğunu belirterek, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.



- "Her vatandaşımıza ulaşmamız, kapısı çalınmamış hiçbir ev bırakmamamız gerekiyor"



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da partide herkesin sahada olduğu, her vatandaşa ulaşmaya çalıştığı bir ramazan ayı yaşadıklarını söyledi.



Göstermelik işler yapmadıklarını vurgulayan Varank, "Eğer sıkıntısı olan bir vatandaşımız varsa ve o vatandaşımız, ilgili merci ile irtibatlanmamışsa o vatandaşımızın sıkıntısını giderecek şekilde, o vatandaşımıza ulaşılmamışsa bunun sorumluluğu kaymakamda, sosyal yardımlarda değil teşkilatımızın üzerindedir. Bu şuurla gayret göstermemiz, her vatandaşımıza ulaşmamız, kapısı çalınmamış hiçbir ev bırakmamamız gerekiyor." dedi.



Varank, Türkiye'nin güven ve istikrar adası olarak yoluna devam etmesinin önemine değinerek, "Türkiye, tam bağımsız bir şekilde yoluna devam edebilsin istiyorsak büyük bir gayretle çalışmamız lazım. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın en az bir dönem daha cumhurbaşkanı olarak devam etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katılımcılara hitap ettiği programda, daha sonra parti üyeleriyle bayramlaşıldı.



Programa, Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

