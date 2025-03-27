Bursa'da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü

Fatih Mahallesi Veliler Caddesi'nde, bina sahibi Nurettin Yıldırım'a ait kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı bir evin yanındaki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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