Bursa'da otomobil durakta bekleyenlere çarptı, 6 kişi yaralandı
Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Bursa'da otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut C. ile Metin K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.