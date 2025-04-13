İnegöl'de başarılı sporcular ödüllendirildi

–Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü’nde düzenlenen kuşak sınavı, sporcular ve veliler için heyecan dolu anlara sahne oldu. Sınav öncesinde, Türkiye şampiyonasında dereceye giren başarılı sporcular ödüllerini alırken, Macaristan’ın Budapeşte kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda milli takımı temsil edecek olan Berra Su Kocal için başarı temennileri iletildi.

Törene, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İnegöl İlçe Yöneticileri, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, Türkiye Wushu Federasyonu Bursa İl Temsilcisi İsa Aslan, Bursa bölge antrenörleri Yılmaz Ateş ve Yalçın Avcı, İçişleri Bakanlığı İnegöl Koordinatörü Hasan Ahmet Lekesizyiğit ve sporcu velileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Alper Taban, spora ve sporculara verdikleri desteği yineleyerek, kulübün başarılarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Taban, İnegöl’ün sporda daha büyük başarılar elde etmesi için gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.