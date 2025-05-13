Bursa'da 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Halit Altuntaş yönetimindeki 16 BLY 261 plakalı motosiklet ile Hasan Mert Köse (25) yönetimindeki 16 BKS 024 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Mert Köse kurtarılamadı.
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