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        Bursa'da hayvanseverler köpeklerin öldürüldüğü iddialarıyla gündeme gelen barınak önünde açıklama yaptı

        Bursa'da hayvanseverler, köpeklerin öldürüldüğü iddialarıyla gündeme gelen Osmangazi Belediyesine ait barınak önünde açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:48
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        Bursa'da hayvanseverler köpeklerin öldürüldüğü iddialarıyla gündeme gelen barınak önünde açıklama yaptı
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        Bursa'da hayvanseverler, köpeklerin öldürüldüğü iddialarıyla gündeme gelen Osmangazi Belediyesine ait barınak önünde açıklama yaptı.

        Köpeklerin öldürüldüğü iddiasına yönelik sosyal medyada yayınlanan görüntülerin çekildiği Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi önünde bir araya gelen hayvanseverler konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, kendisine 1 ay önce belediye arabasıyla çöplüğe hayvan cesedi boşaltıldığı görüntülerinin gönderildiğini söyledi.

        Özkan, "Herkesin, bütün vicdanlı insanların yüreğini kanatan bir katliam görüntülerine burada şahit olduk." dedi.

        Konfederasyon yetkililerinin, burada toplanan hayvanseverlerin fikir ve önerilerini yazacağını belirten Özkan, "Kim ne öneriyorsa, bu barınakta olması gerekenleri yazacağız, dinleyeceğiz. Sonra da bu öneriler önce bir açığa çıkacak. Önerilerden sonra da bu önerileri başkana (Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın) sunacağım." ifadesini kullandı.

        Açıklamanın ardından hayvanseverler barınak yetkilileriyle görüştü.

        Osmangazi Belediyesi, barınaktaki köpeklerin öldürüldüğü iddiasına yönelik sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, prosedürlere ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verildiği, adli sürecin ise devam ettiği belirtilmişti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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