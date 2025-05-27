Bursa'da kültürel miras temalı açık hava sınıfı açıldı

Bursa'da, kültürel değerlerin erken yaşta pedagojik zenginliklerle çocuklara aktarılması amacıyla "Kültürel Miras Temalı Açık Hava Sınıfı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Nilüfer ilçesinde yer alan Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu bahçesinde okul öncesi çocuklara yönelik tasarlanan sınıf, kültürel mirasın erken yaşta pedagojik yöntemlerle aktarılmasını hedefleyen iki bilimsel doktora projesinin uygulama alanı olarak hayata geçirildi.

Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrenme ortamlarının okulun bahçesiyle bütünleşmesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Öğrenme ortamlarının okulun bahçesinden şehrin diğer imkanlarına da açılması gerektiği bilinciyle çalıştıklarını ifade eden Alireisoğlu, "Bu anlamda güzel bir örneğin içindeyiz. Üniversite ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yaptığı organizasyon olması dolayısıyla bu proje çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun artarak devam etmesini ümit ediyorum. Çünkü dört duvar arasında öğrenme olayı şehrin diğer imkanlarındaki öğrenme ortamlarıyla zenginleşmeli." diye konuştu.