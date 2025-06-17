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        İnegöl'de aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 08:48 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:48
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        İnegöl'de aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

        D-200 kara yolu Mezit-7 mevkisinde, Metin A. (49) idaresindeki 16 YU 933 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

        Kazada sürücü Metin A. ile otomobilde bulunan Güneş A. (47) hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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