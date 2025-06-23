Bursa'da çıkan iki ayrı orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi ve Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ndeki tarlalarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine yangın, her iki bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kestel'deki yangına,1 helikopter, 5 arazöz, 1 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel, Orhangazi'deki yangına ise 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahalede bulunuluyor.
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