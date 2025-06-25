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        Mudanya'da Şükrü Çavuş şehadetinin 105. yılında anıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, İngiliz işgaline karşı ilk kurşunu sıkarak direnişin simgesi haline gelen Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, şehadetlerinin 105. yılında törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:56
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        Mudanya'da Şükrü Çavuş şehadetinin 105. yılında anıldı
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        Bursa’nın Mudanya ilçesinde, İngiliz işgaline karşı ilk kurşunu sıkarak direnişin simgesi haline gelen Kahraman Şükrü Çavuş ve silah arkadaşları, şehadetlerinin 105. yılında törenle anıldı.

        Mudanya İskele Meydanı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Şükrü Çavuş’un direnişi, Mudanya’ya ve ülkemize umut olmuştur. İçimizdeki Şükrü Çavuşlar büyüsün.” dedi.

        Kaymakam Ayhan Terzi ise, “Şükrü Çavuş’un ilk kurşunu, bağımsızlık meşalesini yakan kıvılcım olmuştur. Bu vatan kolay kazanılmadı.” ifadelerini kullandı.

        Törenin ardından anıta karanfil bırakıldı. Öğle namazında şehitler için mevlit okutulup, Mudanya Belediyesi tarafından lokma ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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