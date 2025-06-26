Bursa'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Göktaş'ın bulunması için çalışmalar geniş bir alanda sürdürülüyor.

Dalgıçlar, baraj içinde de arama çalışmalarına devam ediyor.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.