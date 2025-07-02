Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Çatalağıl Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        ​​​​​​​Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?

        Benzer Haberler

        Orhaneli İlçe Müftülüğünce personel bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Orhaneli İlçe Müftülüğünce personel bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da ağaçlık alanda yangın (2)
        Bursa'da ağaçlık alanda yangın (2)
        Bursa'da ağaçlık alanda yangın
        Bursa'da ağaçlık alanda yangın
        Tek çatı altında toplanan Bursalı yaban mersini üreticileri ihracat hedefli...
        Tek çatı altında toplanan Bursalı yaban mersini üreticileri ihracat hedefli...
        Tartıştığı kadın kasiyere yumruk attı; saldırı kamerada
        Tartıştığı kadın kasiyere yumruk attı; saldırı kamerada