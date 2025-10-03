Bursa'da çamaşır asarken terastan düşen genç kız ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asarken 4 katlı apartmanın terasından düşen genç kız ağır yaralandı.
Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın terasında çamaşır asan Melisa B. (16), dengesini kaybederek zemine düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Melisa B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
