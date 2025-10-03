Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çamaşır asarken terastan düşen genç kız ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asarken 4 katlı apartmanın terasından düşen genç kız ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 02:22 Güncelleme: 03.10.2025 - 02:22
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır asarken 4 katlı apartmanın terasından düşen genç kız ağır yaralandı.

        Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta, 4 katlı bir apartmanın terasında çamaşır asan Melisa B. (16), dengesini kaybederek zemine düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Melisa B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

