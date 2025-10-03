BBDSO'nun "Sezon Açılış Konseri"nde keman sanatçısı Hyeyoon Park sahne aldı
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO), "Sezon Açılış Konseri"nde keman sanatçısı Hyeyoon Park sahne aldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Alessandro Cedrone yönetti.
Konserde 2009 yılında ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nı kazanan Hyeyoon Park'ın sahne performansı müzikseverler tarafından beğeni kazandı.
Gecede "Keman Konçertosu Op.77", "Slav Marşı, Op.31" ve "Ateşkuşu Süiti" gibi eserler BBDSO eşliğinde yorumlandı.
Gecenin sonunda solist, şef ve BBDSO, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
