BBDSO'nun "Sezon Açılış Konseri"nde keman sanatçısı Hyeyoon Park sahne aldı

Gecenin sonunda solist, şef ve BBDSO, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecede "Keman Konçertosu Op.77", "Slav Marşı, Op.31" ve "Ateşkuşu Süiti" gibi eserler BBDSO eşliğinde yorumlandı.

