        Bursa Haberleri

        BBDSO'nun "Sezon Açılış Konseri"nde keman sanatçısı Hyeyoon Park sahne aldı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO), "Sezon Açılış Konseri"nde keman sanatçısı Hyeyoon Park sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 00:05 Güncelleme: 03.10.2025 - 00:05
        BBDSO'nun "Sezon Açılış Konseri"nde keman sanatçısı Hyeyoon Park sahne aldı
        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri, şef Alessandro Cedrone yönetti.

        Konserde 2009 yılında ARD Uluslararası Müzik Yarışması'nı kazanan Hyeyoon Park'ın sahne performansı müzikseverler tarafından beğeni kazandı.

        Gecede "Keman Konçertosu Op.77", "Slav Marşı, Op.31" ve "Ateşkuşu Süiti" gibi eserler BBDSO eşliğinde yorumlandı.

        Gecenin sonunda solist, şef ve BBDSO, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

