Bursa'da ağaçtan düşen kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Süpürtü Mahallesi'nde, ceviz toplamak için ağaca çıkan çiftçi Ömer Ü. (49) dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Ömer Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
