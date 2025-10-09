Habertürk
        Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"

        CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 21 milyar 894 milyon 717 bin dolarlık ihracat yaptı.

        Giriş: 09.10.2025 - 11:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:03
        Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"
        CEM ŞAN - Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, ocak-eylül döneminde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 21 milyar 894 milyon 717 bin dolarlık ihracat yaptı.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, yılın 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,3'lük artışla 30 milyar 205 milyon 394 bin dolarlık ihracata imza attı.

        Ocak-eylül döneminde yaklaşık 200 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatından yüzde 15,1 pay aldı.

        - Otomotiv ihracatının yüzde 72,5'i AB ülkelerine

        Bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 72,5'i AB ülkelerine yapıldı.

        Söz konusu dönemde AB ülkelerine ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 17 milyar 986 milyon 663 bin dolardan 21 milyar 894 milyon 717 bin dolara çıktı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

        Ocak-eylül döneminde "diğer Avrupa ülkeleri" grubuna 3 milyar 724 milyon 791 bin, "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi" grubuna 1 milyar 167 milyon 831 bin, "Afrika ülkeleri" grubuna 1 milyar 89 milyon 207 bin, "Bağımsız Devletler Topluluğu" grubuna 842 milyon 917 bin, "Orta Doğu ülkeleri" grubuna, 575 milyon 874 bin dolar, "Diğer Amerikan" ülkeleri grubuna ise 299 milyon 433 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        - Ana pazar Almanya'ya ihracat 5 milyar dolara yaklaştı

        Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu yılın 9 ayında da en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti.

        Türkiye'den Almanya'ya 2024'ün ocak-eylül döneminde 3 milyar 587 milyon dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 38 artışla 4 milyar 944 milyon dolar oldu.

        İkinci sırada yer alan Fransa'ya 2024'ün 9 ayında yapılan 2 milyar 959 milyon dolarlık otomotiv ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 16 yükselişle 3 milyar 436 milyon dolara ulaştı.

        AB'den ayrılan Birleşik Krallık, 3 milyar 89 milyon dolar otomotiv ihracatıyla 3. sırada yer aldı.

        - İspanya'ya 9 aylık otomotiv ihracatında yüzde 44'lük artış

        İspanya'ya ocak-eylül döneminde otomotiv ihracatında yüzde 44 artış yaşandı. Bu ülkeye, geçen ocak-eylül döneminde 1 milyar 782 milyon dolar olan otomotiv ihracatı bu yılın aynı döneminde 2 milyar 567 milyon dolara çıktı.

        İtalya da yüzde 4'lük azalış ve 2 milyar 356 milyon dolarla en çok otomotiv ihracatı yapılan 5'inci ülke oldu.

        Ocak-eylül döneminde en çok ihracat yapılan ülke sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre, Slovenya yüzde 38 artış ve 1 milyar 689 milyon dolarla 6'ncı, Polonya yüzde 4 yükseliş ve 1 milyar 345 milyon dolarla 7'nci, Belçika yüzde 24 artış ve 1 milyar 223 milyon dolarla 8'inci, Romanya yüzde 37 yükseliş ve 1 milyar 122 milyon dolarla 9'uncu, ABD yüzde 3 artış ve 914 milyon dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

        Türk otomotiv endüstrisinin bu yıl ocak-eylül döneminde en fazla ihracat yaptığı 8'i AB üyesi 10 ülke ve ihracat tutarları şöyle:

        Ülke İhracat (dolar)
        Almanya 4.944.119.103
        Fransa 3.436.283.451
        Birleşik Krallık 3.089.595.673
        İspanya 2.567.863.352
        İtalya 2.356.472.549
        Slovenya 1.689.400.119
        Polonya 1.345.153.813
        Belçika 1.223.093.440
        Romanya 1.122.515.369
        ABD 914.563.555

