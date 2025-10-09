İpek böceği kozalarını 31 yıldır sanata dönüştürüyor

MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 31 yıldır ipek böceği kozasından süs eşyası ve tablo türü eserler üreten Nadide Yakıt, yıllarca bu dalda verdiği eğitimlerle çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

El sanatları eğitmeni olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı İpek Koza Sanatçısı 70 yaşındaki Nadide Yakıt, 31 yıl önce geldiği Bursa'da çiçek motifleri yapmak için malzeme aradığında toz tutmaması ve boyayı çok uzun süre koruması nedeniyle kozaya ilgi duydu.

Nadide Yakıt, ipek, deri, yaprak, çiçek, ot, tahıl ve tohum gibi birbirinden farklı organik malzemelerle birleştirdiği kozalardan çiçek, tablo, yaka broşu, takı ve plaket gibi farklı eşyalar üretti.

Tecrübelerini aktardığı öğrencilerinden bazılarının da eğitmenlik seviyesine gelmesiyle kentte "eğitmenlerin hocası" olarak anılan Yakıt, ipekçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışıyor.

Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde atölye açan Yakıt, burada hem üretim ve satış yapıyor hem eserlerini sergiliyor.

Yakıt, AA muhabirine, kozayı ilk kez 31 yıl önce Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gördüğünü söyledi. O zamandan beri bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Yakıt, "İpek, Allah'ın bize verdiği bir mucize. Çiçekte, kumaşta, deride, yaka iğnesinde her şeyde çalıştım ve her çalıştığım şeyin güzelliklerini gördüm. Bunu bırakamadım, 31 yıldır devam ediyorum." dedi. Yakıt, kozanın boyayı çok güzel tuttuğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Makasla kesilebiliyor ama kopmuyor, öyle bir sağlamlığı var. Kozayı keserek çiçek formuna dönüştürüyoruz. Tabiattaki bütün çiçekleri çalışabiliyorum. İpek kumaş üzerinde nakış olarak işleyebiliyorum. Yeleklerde, derilerde, kadifelerde altyapısı doğal kumaş olmak üzere her yerde çalışabiliriz. Keserek, yapıştırarak, işleyerek buna devam ediyoruz. Ben el sanatları öğretmeni olduğum için ipeği, çiçek gibi vazoda 100 kat vernikle de birleştiriyorum. Nakış bildiğim için kumaş üzerinde ipek nakış örnekleriyle birleştiriyorum."