Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İpek böceği kozalarını 31 yıldır sanata dönüştürüyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 31 yıldır ipek böceği kozasından süs eşyası ve tablo türü eserler üreten Nadide Yakıt, yıllarca bu dalda verdiği eğitimlerle çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:09 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpek böceği kozalarını 31 yıldır sanata dönüştürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da 31 yıldır ipek böceği kozasından süs eşyası ve tablo türü eserler üreten Nadide Yakıt, yıllarca bu dalda verdiği eğitimlerle çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

        El sanatları eğitmeni olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı İpek Koza Sanatçısı 70 yaşındaki Nadide Yakıt, 31 yıl önce geldiği Bursa'da çiçek motifleri yapmak için malzeme aradığında toz tutmaması ve boyayı çok uzun süre koruması nedeniyle kozaya ilgi duydu.

        Nadide Yakıt, ipek, deri, yaprak, çiçek, ot, tahıl ve tohum gibi birbirinden farklı organik malzemelerle birleştirdiği kozalardan çiçek, tablo, yaka broşu, takı ve plaket gibi farklı eşyalar üretti.

        Tecrübelerini aktardığı öğrencilerinden bazılarının da eğitmenlik seviyesine gelmesiyle kentte "eğitmenlerin hocası" olarak anılan Yakıt, ipekçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması için çalışıyor.

        Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde atölye açan Yakıt, burada hem üretim ve satış yapıyor hem eserlerini sergiliyor.

        Yakıt, AA muhabirine, kozayı ilk kez 31 yıl önce Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gördüğünü söyledi.

        O zamandan beri bu alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Yakıt, "İpek, Allah'ın bize verdiği bir mucize. Çiçekte, kumaşta, deride, yaka iğnesinde her şeyde çalıştım ve her çalıştığım şeyin güzelliklerini gördüm. Bunu bırakamadım, 31 yıldır devam ediyorum." dedi.

        Yakıt, kozanın boyayı çok güzel tuttuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Makasla kesilebiliyor ama kopmuyor, öyle bir sağlamlığı var. Kozayı keserek çiçek formuna dönüştürüyoruz. Tabiattaki bütün çiçekleri çalışabiliyorum. İpek kumaş üzerinde nakış olarak işleyebiliyorum. Yeleklerde, derilerde, kadifelerde altyapısı doğal kumaş olmak üzere her yerde çalışabiliriz. Keserek, yapıştırarak, işleyerek buna devam ediyoruz. Ben el sanatları öğretmeni olduğum için ipeği, çiçek gibi vazoda 100 kat vernikle de birleştiriyorum. Nakış bildiğim için kumaş üzerinde ipek nakış örnekleriyle birleştiriyorum."

        - "Ben hiçbir zaman doğal olmayan şeyleri kullanmadım"

        Ahşap ve deri üzerinde de çalışmalar yaptığını anlatan Yakıt, "Denemelerin hemen hemen hepsi çok başarılıydı. Bir pul projem var mesela. O küçük pulları büyüterek 3 boyutlu halde çalıştım. Kumaş boyama yaptığım için kenarlarındaki yazılarını da boyayarak yaptık. Gerçek el sanatları oldu." diye konuştu.

        Yakıt, kumaşın çiçek formuna dönüştürülmesi için birçok işlemden geçirildiğini ancak kozanın kesilip makasla bükülerek kolayca form aldığını vurguladı.

        Eserlerinde hep doğal malzemeler kullandığını anlatan Yakıt, "Ben hiçbir zaman doğal olmayan şeyleri kullanmadım. Yani çiçek yaprağı ya da başka bir şey kullanmıyorum. Boya tuttuğu için ben renkli şeyler kullanmıyorum. İçinde sapını da yaprağını da kendim boyuyorum. Onun için tamamen beyaz koza kullanıyorum, renkli koza da tercih etmiyorum. Çünkü rengi benim vermem lazım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        İsrail askerleri tarafından alıkonulan Saadet Partili Atmaca'nın ailesi DHA...
        İsrail askerleri tarafından alıkonulan Saadet Partili Atmaca'nın ailesi DHA...
        Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"
        Türkiye otomotiv ihracatında AB pazarında "gaza bastı"
        BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
        BUDO'nun 6 seferi iptal edildi
        Bursa'da ağaçtan düşen kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da ağaçtan düşen kişi hastaneye kaldırıldı
        BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
        Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)
        Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)