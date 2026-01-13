Uludağ'da 3 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Uludağ'da geçen yıl 27 Mart'ta milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ve annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili tutuklu 2 sanığın 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yangına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma kapsamında 20. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, otelin kiracısının Jura Otelcilik firması olduğu, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş'nin hukuki sorumluluğu ve bağlayıcılığının bulunmadığı belirtildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yangının başlangıç bölgesinin kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan bölgeler olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Bu bölgelerin sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu, bölgelerde yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangını şiddetlendirdiği ifade edilen iddianamede, FB Usta firmasının eylemleri ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu kaydedildi.

- Denetim yapılmasına rağmen eksiklikler giderilmemiş İddianamede, "tesisin bütünlüğüne dair mevzuatta belirtilen asgari tedbirleri alma ve aldırma yükümlülüğü üzerinde bulunan Jura Otelcilik firmasının yetkililerinin ihmal ve eylemlerinin olayda ikinci derecede asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı" tespiti yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürlüğünce hazırlanan ve iddianameye giren tespit raporlarında, "yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, yangından kaçış planlarının, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkan sağlayacak su alma bağlantılarının yetersiz olduğunun belirtildiği otelde farklı zamanlarda yangın tedbirlerine ilişkin denetim yapılmasına rağmen bu denetimlerde belirtilen eksikliklerin şüpheliler tarafından ısrarla giderilmediği" kaydedildi. İddianamede, "Kervansaray" isimli otelde meydana gelen yangında, "olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin söz konusu tedbirleri almayarak, gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmamaları nedeniyle yangın sırasında otelde bulunan Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Usta'nın ölümlerine sebebiyet verdikleri" tespiti yapıldı.

- "Yangının çıktığı bölüm bizim sorumluluk alanlarımız dışındadır" İddianamede ifadesine yer verilen otel müdürü Tekin D, 26 Mart'ta akşam saatlerine kadar otelde kaldığını, daha sonra ayrıldığı belirtti. Sabaha karşı Uludağ'daki bazı kafe işletmecilerinin kendisini arayarak otelde duman ve alev gördüklerini, yangın çıkmış olabileceğini söylediklerini aktaran Tekin D, şunları anlattı: "Kervansaray otel bekçisi Günay beyi aradım ancak cevap alamadım. Daha sonra Yahya Kemal Usta'yı aradım, 'Yahya hocam çevreden beni aradılar, otelde yangın var' dedim. Bana, 'Tamam, ben de yangını gördüm, müdahale ediyorum' dedi ve kapattı. Sonra otelde çalışan personeli aradım ve onların da ayakta olduğunu öğrenip hemen otele gelmek için kendi aracımla yola çıktım. Saat 07.30 sıralarında otele geldiğimde yangın söndürülmüş, herhangi bir alev yoktu, soğutma çalışmaları devam ediyordu." Tekin D, Bolu'daki yangın sonrası Uludağ'daki otellerde denetim yapıldığını ve bir yangın firmasıyla anlaşarak otelde gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Otelin detaylı yapısal işleri için yönetmeliğe uygun proje çalışması başlatıldı. Yangın esnasında otelde bulunan personellerin bana söylediği, yangın algılama ve alarm sistemi devreye girmiştir. Yangının çıktığı bölüm bizim sorumluluk alanlarımız dışındadır." ifadelerini kullandı.

Oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Kadir A. ise yangının, sorumluluk ve işletmelerinde olmayan teras kafede bulunan şömineden çıkmış olabileceğini dile getirerek, "Bu olaydan dolayı şirketin kendisinin ve otel müdürü Tekin D.'nin herhangi bir ihmali kusuru ve kastı yoktur. Yine yangının çıkış nedeni şirketin, çalışanların ihmalinden yahut herhangi bir denetim eksikliğinden de kaynaklanmamıştır. Otel, 17 Mart 2025 tarihi itibarıyla faaliyete kapatılmıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." beyanında bulundu. Cumhuriyet savcısı, Cevdet Kadir A. ve Tekin D.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Yangında kusuru bulunmadığı belirlenen Ahmet İ, Eren T, Mehmet Faruk Ç, Mert Kaan Ç, Rafet Alpan Y, Tekin K. ve Zeynep T. hakkında ise takipsizlik kararı verildi. - Olay Uludağ'daki bir otelde geçen yıl 27 Mart'ta çıkan yangın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle söndürülmüştü.