        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        AgroGreen Bursa Tarım Fuarı devam ediyor

        Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı sürüyor.

        Giriş: 09.10.2025 - 14:43 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:49
        AgroGreen Bursa Tarım Fuarı devam ediyor
        Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı sürüyor.

        Bursa Fuar Merkezi'nde dün başlayan AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, yurt içinden ve dışından bir çok ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

        Fuara katılan firmalar da ziyaretçi yoğunluğundan memnun kaldı.

        Firmalardan TürkTraktör Case IH bayisi Öztrak Özmenler Genel Müdürü İbrahim Özmen, fuara gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

        AgroGreen Bursa'nın tarım sektörünün en önemli buluşma noktalarından olduğunu belirten Özmen, "Biz de çiftçilerimizi en doğru ekipmanlarla buluşturmak, onların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için buradayız. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

        Özmen, kaliteye, güvene ve çiftçinin memnuniyetine her zaman öncelik verdiklerini ifade ederek, gelecek dönemde de Bursa başta olmak üzere farklı illerde düzenlenecek fuarlarda yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

