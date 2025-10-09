Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa iş dünyası temsilcileri, çevresel çözümler için Las Vegas'taki PACK EXPO'ya katıldı

        Bursa iş dünyası temsilcileri, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu teknolojiler alanındaki küresel yenilikleri yerinde incelemek üzere ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen PACK EXPO 2025 Fuarı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:50
        Bursa iş dünyası temsilcileri, çevresel çözümler için Las Vegas'taki PACK EXPO'ya katıldı
        Bursa iş dünyası temsilcileri, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu teknolojiler alanındaki küresel yenilikleri yerinde incelemek üzere ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen PACK EXPO 2025 Fuarı'na katıldı.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde, Ticaret Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Bursa'da Yeşil Dönüşümle Sürdürülebilir İhracat UR-GE Projesi" kapsamında fuara katılan üye firmalar, plastik ham madde, ambalaj, geri dönüşüm ve çevresel çözümler alanlarındaki en son teknolojileri yakından inceleyerek yeşil dönüşüm odaklı ihracat vizyonlarını güçlendirdi.

        Las Vegas Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen PACK EXPO 2025'e katılan Bursa heyeti, sektördeki dijital ve çevreci dönüşümü yakından gözlemledi.

        Firmalar, üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması, geri dönüşüm teknolojileri ve enerji verimliliği konularında yenilikçi uygulamaları inceledi.

        BTSO heyeti, fuar ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Ticaret Ataşesi Ali Said Dolu ile bir araya gelerek ABD pazarındaki ticaret ve yatırım fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Başkanı Vedat Kılıç, fuarın sektörün geleceğine ışık tuttuğunu belirterek, "PACK EXPO, yalnızca üretim teknolojilerinin değil sürdürülebilirlik anlayışının da geldiği noktayı gösteriyor. Bursa firmalarımızın bu dönüşümü yerinde gözlemlemesi büyük bir kazanım. Sürdürülebilir üretim artık tercih değil rekabet gücünün temel şartı." değerlendirmesinde bulundu.

        BTSO Meclis Üyesi Fatih Dursun ise etkinliğin UR-GE katılımcılarına önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

        Fuarda, robotik sistemlerden akıllı ambalaj çözümlerine kadar birçok yeniliği incelediklerini aktaran Dursun, "Bursa firmalarımızın hem ürün hem de süreç bazında bu teknolojilere adapte olma kapasitesi oldukça yüksek. PACK EXPO, ihracat potansiyelimizi güçlendirecek yeni iş birliklerinin önünü açtı." ifadelerini kullandı.

        Fuarda öne çıkan başlıklar arasında yapay zeka destekli üretim hatları, robotik sistemler, çevre dostu ambalaj malzemeleri ve tam otomasyon çözümleri yer aldı. Ayrıca 100'den fazla ücretsiz eğitim oturumu, katılımcılara yeşil dönüşüm, iş gücü dönüşümü, sürdürülebilirlik ve inovasyon alanlarında bilgi verildi.

