Sındırgı'da 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle daha önce boşaltılan 2 katlı bir bina kısmen yıkıldı.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da geceden bu yana artçı sarsıntılar sürüyor.

En büyüğü 4,8 olan çok sayıda artçı sarsıntı nedeniyle, ilçede 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 katlı bina kısmen çöktü.

Ekipler, binanın çevresinde önlem aldı.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Uslu, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek, "Şuraya kadar gitmiştim. Arkamı döndüğümde baktım bina yıkılmış, sallanmaya devam ediyoruz." dedi.

Mehmet Gül de binadan çıtırtılar geldiğini anlatarak, "Millet kaçışmaya başladı. O arada iki dakika sürmeden çöktü." ifadesini kullandı.