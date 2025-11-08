Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        "Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım" Bursa'da izleyiciyle buluştu

        Klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar'ın sunduğu, izleyicilere farkındalık kazandırmayı amaçlayan "Katarsis-Gel Yeniden Başlayalım" adlı etkinlik Bursa'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 02:32 Güncelleme: 08.11.2025 - 02:32
        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe farklı yaş grubundaki vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Programda, katılımcılar içsel yüzleşme ve farkındalık temalı çalışmalara dahil oldu.

        Katılımcılar, söz konusu farkındalık çalışmaları ve grup sohbetleriyle, geçmişlerini, bugünkü kimliklerini ve gelecek hedeflerini yeniden değerlendirme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

