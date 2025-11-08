Bursa'da alkollü araç kullanan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 85 bin lira ceza kesildi

Sürücüye, alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, drift atmak ve ters yönde araç kullanmak maddelerinden toplam 85 bin lira idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü araç kullanan ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 85 bin lira para cezası verildi.

