Bursa'da alkollü araç kullanan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 85 bin lira ceza kesildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü araç kullanan ve polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 85 bin lira para cezası verildi.
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü Nurettin Y. (30) araçla kaçmaya başladı.
Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca Akpınar Caddesi'ndeki inşaat alanında sona erdi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sürücüye, alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, drift atmak ve ters yönde araç kullanmak maddelerinden toplam 85 bin lira idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.
