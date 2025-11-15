Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tırın altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 00:58 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da park halindeki tıra çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tırın altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

        Bursa-Ankara karayolu Avarlar mevkisinde seyir halinde olan Seçkin K. (50) idaresindeki 16 ATE 843 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Y.M. idaresindeki 11 ACH 383 plakalı tıra çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

        İlk tedavisi olay yerinde yapılan Seçkin K, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Türkiye dahil 9 ülkeden Gazze tasarısına destek
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Kapalıçarşı para aklama soruşturmasında 26 tutuklama
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Biz siyaseti menfaati için yapmıyoruz
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Biz siyaseti menfaati için yapmıyoruz
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, İnegöl'de STK temsilcileri ve muhtarlarla...
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, İnegöl'de STK temsilcileri ve muhtarlarla...
        Dimitrov: "Ağır mağlubiyetin travmasını atlatmak zorundayız"
        Dimitrov: "Ağır mağlubiyetin travmasını atlatmak zorundayız"
        Vincenzo Montella: "Birinci torbadan katılmayı garantilememiz için yarınki...
        Vincenzo Montella: "Birinci torbadan katılmayı garantilememiz için yarınki...
        Türkiye-Bulgaristan maçına doğru
        Türkiye-Bulgaristan maçına doğru