Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

MUSTAFA BİKEÇ - Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2015 ve 2018'de çıkan orman yangınlarında tahrip olan alanlar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün çalışmalarıyla yeniden yeşeriyor.

Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde 29 Ağustos 2015'te, aynı bölgeye yakın Çağrışan Mahallesi'nde ise 2018'de çıkan orman yangınlarında toplam 206 hektarlık alan zarar gördü.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için hummalı çalışma yürütüldü. Bölgede 70 hektarlık alanda doğal gençleştirme, 800 kilogram kızılçam tohum takviyesi yapan ekipler, 158 bin fidanı toprakla buluşturarak bölgenin yeniden canlanmasını sağladı.

Bölgede sık sık denetimler de gerçekleştiren orman ekipleri, fidanların bakımını özenle yapıyor.

- "Yeniden ormanlaşması için 10 yıl boyunca takibini yapıyoruz"

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine, yangında zarar gören ağaçların sahadan temizlendiğini söyledi.

Daha sonra tespit çalışmalarının yapıldığını anlatan Şahan, "Saha etüt edildi. Yangına dirençli orman oluşturulmak üzere proje hazırlandı." dedi.

Şahan, bölgede yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"70 hektar doğal gençleştirme yapıldı. Bunun için 800 kilogram kızılçam tohum takviyesi yapıldı. 136 hektar alanda ise toprak işlemesi yapılarak 158 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yangından zarar gören sahaların yeniden ormanlaştırılmasında önceliğimiz yangından zarar gören asli ağaç türünün kullanılmasıdır. Dolayısıyla Mudanya özelinde kızılçam 111 bin adet başta olmak üzere servi ve çınar türleri kullanıldı. Her ağaçlandırma projesinde olduğu gibi orman köylümüze ek gelir olması için fıstıkçamı, defne gibi gelir getirici türlere, bal üretimi için ıhlamur, akasya kekik, biberiye lavanta gibi tıbbi aromatik bitkilere yer verildi."

Yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesinin yaklaşık 10 yıl sürdüğünü ifade eden Şahan, "Zarar gören alanlarda çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Yanan alanlarda fidanları dikip bırakmıyoruz. 5,6 yıl boyunca sürekli bakımlarını çapalarını yapıyoruz. Ayrıca tutmayan fidanları, kurumuş olanları yeniliyoruz, yeniden ormanlaşması için 10 yıl boyunca takibini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.