        Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 06:05 Güncelleme: 17.01.2026 - 06:05
        
        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, beş katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak'ta bulunan beş katlı bir apartmanın zemin katındaki çay ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Apartmanın birinci katında ikamet eden ve dumandan etkilenen yaşlı kadına sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

        Yangın nedeniyle çay ocağı kullanılmaz hale gelirken ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

