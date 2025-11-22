İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Mahmudiye Mahallesi Galip Sokak'taki bir mobilya imalathanesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangına müdahale sırasında yaralanan bir kişi de sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.