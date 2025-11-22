Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram esrar ele geçirildi

Zanlıların araç ve evlerinde yapılan aramalarda, 15 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Çalışmada M.D. ve R.C.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilere operasyon düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü(ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

